Gümüşhane'de SİBERGÖZ-9 Operasyonunda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen SİBERGÖZ-9 operasyonunda bir şahsa ait evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve şarjöre el konuldu. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.

Gümüşhane'de SİBERGÖZ-9 operasyonu kapsamında bir şahsa ait evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken çok sayıda mermi ve şarjöre el konuldu.

Alınan bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen SİBERGÖZ-9 operasyonu kapsamında, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki B.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve çeşitli markalarda 108 adet 9 milimetre çapında dolu fişeğe el konuldu.

Tabancanın kendisine ait olduğunu itiraf eden A.G. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE