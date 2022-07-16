Son dakika haberleri: Patlamalar ardı ardına geldi. Edinilen son dakika haberine göre - Gümüşhane'de seyir halindeki jip alev alev yandı Yanan jip demir yığınına döndü Yanan jipte meydana gelen patlamalar kamerada Gümüşhane'de seyir halindeki jip aniden alev aldı. - Gümüşhane'de seyir halindeki jip alev alev yandı Yanan jip demir yığınına döndü Yanan jipte meydana gelen patlamalar kamerada GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de seyir halindeki jip aniden alev aldı. Jip içerisinde bulunan 2 yolcu ve sürücü son anda kurtulmayı başardı. Jipin yanma anı ve ufak çaplı patlamalar kameralara yansıdı. Olay, saat 16.30'da Gümüşhane-Trabzon Karayolu Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Tarık Önal kontrolündeki 01 ABD 245 plakalı jip, Harmancık Köyü mevkiinde hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Tarık Önal aracını yolun soluna çekti. Sürücü Tarık Önal ile birlikte Zınar Yugruş ve Ali Eren Kaya ile birlikte jipi son anda terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen jipte ufak çaplı patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen jip demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangından son anda kaçmayı başaran sürücü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Gümüşhane-Trabzon Karayolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. (UA-RE-ÖS-Y) İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - 3. Sayfa Gümüşhane İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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