Son dakika haberleri: Patlamalar ardı ardına geldi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Patlamalar ardı ardına geldi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre - Gümüşhane'de seyir halindeki jip alev alev yandı Yanan jip demir yığınına döndü Yanan jipte meydana gelen patlamalar kamerada Gümüşhane'de seyir halindeki jip aniden alev aldı.

- Gümüşhane'de seyir halindeki jip alev alev yandı

Yanan jip demir yığınına döndü

Yanan jipte meydana gelen patlamalar kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de seyir halindeki jip aniden alev aldı. Jip içerisinde bulunan 2 yolcu ve sürücü son anda kurtulmayı başardı. Jipin yanma anı ve ufak çaplı patlamalar kameralara yansıdı.

Olay, saat 16.30'da Gümüşhane-Trabzon Karayolu Harmancık Köyü mevkiinde meydana geldi. Tarık Önal kontrolündeki 01 ABD 245 plakalı jip, Harmancık Köyü mevkiinde hareket halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Tarık Önal aracını yolun soluna çekti. Sürücü Tarık Önal ile birlikte Zınar Yugruş ve Ali Eren Kaya ile birlikte jipi son anda terk etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen jipte ufak çaplı patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen jip demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangından son anda kaçmayı başaran sürücü ve iki yolcu yara almadan kurtuldu.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Gümüşhane-Trabzon Karayolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

(UA-RE-ÖS-Y)

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - 3. Sayfa

Gümüşhane İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title