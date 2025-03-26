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Gümüşhane'de Sahte Alkol Yapımında Kullanılan Etil Alkol Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Sahte Alkol Yapımında Kullanılan Etil Alkol Ele Geçirildi
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Gümüşhane'de polis tarafından durdurulan bir araçta sahte alkol yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi. Sürücü M.D. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araç içerisinde yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Akçakale Uygulama Noktasında şüpheli bir araç durduruldu. KOM ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Aracın sürücü M.D. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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