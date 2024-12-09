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Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, ruhsatsız bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Kürtün ilçesi Demirciler Köyü'nde ikamet eden Ş.Y., isimli şahısta ruhsatsız el yapımı silah bulunduğu ve bu silahla çocuğu E.Y.'nin Araköy köyü bölgesinde havaya ateş açtığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlem neticesinde Ş.Y. İsimli şansın üzerinde bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet şarjöre el konuldu.

Yine Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ruhsatsız otomatik tüfekle havaya ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşan şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan İ.D. İsimli şahsa ait av tüfeğine el konuldu.

Haklarında adli tahkikat başlatılan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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