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Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

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Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralı çift ters dönen araçta kurtarılmayı bekledi.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralı çift ters dönen araçta kurtarılmayı bekledi.

Olay öğle saatlerinde Gümüşhane merkeze bağlı Yeniyol Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Van'dan Samsun'a gitmekte olan 55 BCJ 42 plakalı otomobilin sürücüsü Zikri Akça (63), Yeniyol Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarında bulunan bahçeye düştü. Bahçede bulunan bir ağaca çarpan otomobil yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden çıkamayan sürücü Zikri Akça ve eşi Sabire Akça (60), itfaiye ekiplerinin çalışmasını devrilen araç içerisinde izledi. Çalışma sonucunda otomobil içerisinden çıkarılan yaşlı çift 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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