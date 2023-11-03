Gümüşhane'de öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklama

GÜMÜŞHANE'de özel halk midibüsünde öğrenciler arasında çıkan ?yan bakma? kavgasında bıçaklanan liseli O.A.C. (17), yaralandı. Olaya ilişkin şüpheli üniversiteli A.B. (20) gözaltına alınırken, kavga anları da araç kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde kent merkezinde seyir halinde olan özel halk midibüsünde meydana geldi. Emirler Caddesi'ne gelen midibüste ayakta bulunan öğrenciler arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Guruptaki üniversite öğrencisi A.B., liseli O.A.C.?nin boğazını sıkınca, taraflar kavgaya tutuştu. Araç sürücüsünün durduğu midibüste kavga sürerken, diğer yolcular ise araya girmeye çalıştı. Kavga sırasında A.B.?nin bıçakla saldırdığı O.A.C., sırtından yaralandı. Öfkeli gruba müdahalede güçlük yaşayan yolcuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, yaralı liseli de ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken, midibüsteki kavga anları da araç içindeki kameraya yansıdı. Görüntüde; ayakta bulunan A.B.?nin yanındaki O.A.C.?nin boğazına sarıldığı, ardından çıkan ve diğer öğrencilerin de karıştığı kavgada, yumrukların havada uçuştuğu, yolcuların da panik yaşadığı yer aldı. (DHA)