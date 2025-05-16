Gümüşhane'de Motosiklet ve Otomobil Kaza Yaptı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Motosiklet ve Otomobil Kaza Yaptı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Gümüşhane'de bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi.

Gümüşhane'de motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Bayburt istikametine hareket halindeki 29 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü Efe T. (20) Emirler Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Yusuf Tavlı (20) idaresindeki 63 AIB 652 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfalı olduğu ve yakın bir zamanda çalışmak için Gümüşhane'de yaşayan abisinin yanına geldiği öğrenilen 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı'nın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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