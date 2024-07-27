Gümüşhane'de Mantardan Zehirlenen 9 Kişi Tedavi Altına Alındı

Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 9 kişi Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 9 kişiden bilinci kapalı olan 2 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Gümüşhane merkeze bağlı Örenler köyünde 9 kişi yedikleri mantar yemeğinden zehirlendiler. Soğanlı eteklerinde yer alan ve Gümüşhane'ye 80 kilometre, Bayburt'ta 45 kilometre uzaklıkta bulunan Örenler köyünde mantardan zehirlenen vatandaşlar, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Tedavi altına alınan vatandaşlardan Ş.S., D.T., T.T., M.B., F.B., M.B., S.B.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, M.G., Z.B.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. - BAYBURT