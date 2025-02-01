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Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Torul ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde, 70 yaşındaki Yusuf Pekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Budak köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Yusuf Pekin (70) yönetimindeki 61 HJ 513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına yuvarlanan araçtan fırlayan Pekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adamın cenazesinin yarın Budak köyünde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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