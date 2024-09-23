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Gümüşhane'de Kenevir Ekimi ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Gümüşhane'de Kenevir Ekimi ve Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri, bahçesine kenevir bitkisi eken şahsı tutukladı. Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 20 kök kenevir, 303 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bahçesine kenevir bitkisi ektiği tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Şiran ilçesi Susuz köyünde ikamet eden H.Ç. isimli şahsın bahçesine kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı.

Şiran Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen KOM ve İstihbarat Şube ekipleri H.Ç.'ye ait bahçe ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ile birlikte arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama neticesinde şahsa ait bahçe ve eklentilerde 20 adet kök kenevir bitkisi, 303 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu ve 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Hakkında adli tahkikata başlanan H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kelkit ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin şüpheli hareketler sergileyen C.K. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada ise 3.97 gram üzerine kimyasal sprey sıkılmış halde bonzai ele geçirildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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