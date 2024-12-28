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Gümüşhane'de Kaybolan Kadın Bulundu

Gümüşhane'de Kaybolan Kadın Bulundu
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kaybolan 37 yaşındaki Gülhan Taştan, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu köy camisine sığınmış olarak bulundu. Sağlık durumu iyi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kaybolan kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Torul ilçesi Köstere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köstere köyünde ikamet eden Gülhan Taştan'dan (37) haber alamayan yakınları dün gece saatlerinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri kaybolan kadını bulmak için çalışma başlattı. Saatler süren aramanın sonucunda Gülhan Taştan, köy camisine sığınmış şekilde bulundu. Kaybolan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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