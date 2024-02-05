Gümüşhane'de Kavşak Kazası: Hafif Ticari Araç Otobüsle Çarpıştı

Gümüşhane'de yolu kontrol etmeden kavşağa girmeye çalışan hafif ticari araç, özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araçtaki sürücü yaralanırken, o anlar otobüs içerisindeki kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Harmancık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun-Gaziantep seferini yapan Tamer Çalışkan kontrolündeki 25 LF 325 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhane istikametine giderken Harmancık köyü kavşağında yol kenarındaki tesisten kontrolsüz şekilde kavşağa girmeye çalışan Yaşar Zengin (19) idaresindeki 29 DD 396 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç metrelerce savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Yaşar Zengin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

22 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından ön camı kırılan otobüsteki yolcular başka bir araca aktarıldı. Kaza anı ise otobüs içerisindeki kameraya yansıdı. - GÜMÜŞHANE