Gümüşhane'de Kamyonet, Yaşlı Kadına Çarptı

Gümüşhane'de Kamyonet, Yaşlı Kadına Çarptı
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Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçerken aniden koşmaya başlayan 85 yaşındaki Suna A.'ya bir kamyonet çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçerken bir anda koşmaya başlayan yaşlı kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suna A. (85), bir anlık aceleyle koşarak yola atladı. Bu sırada Bayburt istikametine ilerleyen Orhan P. idaresindeki 29 DE 349 plakalı kamyonet, kadına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Suna A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazazedenin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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