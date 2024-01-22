Gümüşhane'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 4 yaralı

Gümüşhane'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Hacıemin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki Salih Sert (29), yönetimindeki Opel marka 06 BHF 305 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Selamet Mutaf (49), yönetimindeki Peugeot marka 29 AL 788 plakalı hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 06 BHF 305 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Hünanur Kaanoğlu ve 29 AL 788 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Neriman Mutaf yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan trafiğe kapanan Gümüşhane-Trabzon karayolu ekiplerin çalışmasıyla temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.