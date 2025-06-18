Gümüşhane'de İş Makinesi Elektrik Akımına Kapıldı: Bir İşçi Yaralandı
Gümüşhane'de gerçekleştirilen dere ıslahı çalışmaları sırasında iş makinesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu 29 yaşındaki işçi Ramazan A. elektrik akımına kapılarak yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddi.
Gümüşhane'de dere ıslahı çalışması sırasında iş makinesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde devam eden dere ıslahı çalışmasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işçi Ramazan A. (29) beton dökme işlemi sırasında beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve iç kanama şüphesi bulunan Ramazan A. daha sonra Trabzon'a sevk edildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa