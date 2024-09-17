Gümüşhane'de İki Yabancı Uyruklu Şahsın Bağırsaklarından Uyuşturucu Çıktı

Gümüşhane'de 2 yabancı uyruklu şahsın bağırsaklarından 1 kilogram metamfetamin ile 17,56 gram eroin çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında rutin kontrol sırasında durdurdukları bir otobüste bulunan İran uyruklu Y.N.B ve M.K. isimli şahısların tedirgin tavırları ve çelişkili ifadeleri üzerine şüphelendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahıslar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülerek iç beden muayenesi yapıldı.

Burada yapılan kontrol ve muayenede bağırsaklarında uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak kapsül halinde yuttukları uyuşturucular çıkarıldı.

Şahısların bağırsaklarından 128 kapsülde 1 kilo 43,81 gram metamfetamin ve 2 kapsülde 17,56 gram eroin maddesi çıktı.

Gözaltına alınan Y.N.B ve M.K isimli İran uyruklu erkek şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE