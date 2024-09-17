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Gümüşhane'de İki Yabancı Uyruklu Şahsın Bağırsaklarından Uyuşturucu Çıktı

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Gümüşhane'de yapılan rutin kontrol sırasında, İran uyruklu iki şahsın bağırsaklarından 1 kilogram metamfetamin ile 17,56 gram eroin çıktı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'de 2 yabancı uyruklu şahsın bağırsaklarından 1 kilogram metamfetamin ile 17,56 gram eroin çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında rutin kontrol sırasında durdurdukları bir otobüste bulunan İran uyruklu Y.N.B ve M.K. isimli şahısların tedirgin tavırları ve çelişkili ifadeleri üzerine şüphelendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahıslar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülerek iç beden muayenesi yapıldı.

Burada yapılan kontrol ve muayenede bağırsaklarında uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine gerekli müdahale yapılarak kapsül halinde yuttukları uyuşturucular çıkarıldı.

Şahısların bağırsaklarından 128 kapsülde 1 kilo 43,81 gram metamfetamin ve 2 kapsülde 17,56 gram eroin maddesi çıktı.

Gözaltına alınan Y.N.B ve M.K isimli İran uyruklu erkek şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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