Gümüşhane'de İki Firari Şahıs Yakalandı

Gümüşhane'de 'kasten öldürme' ve 'silahlı yağma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) silahlı yağma suçunu 2 kez işleyen ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gümüşhane nüfusuna kayıtlı A.B. isimli firari şahsın İstanbul'da olduğunu tespit etti. Jandarma Dedektifleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışması sonucu A.B. yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, İstanbul-Metris 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yine Gümüşhane JASAT timlerince "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve tutuklamaya yönelik arama kaydı bulunan B.D.'nin Trabzon'un Akçaabat ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. JASAT Dedektifleri ve Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin ortak çalışmasıyla Akçaabat ilçesinde yakalanan B.D. Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE