Gümüşhane'de Çekici Yangında Kulanılamaz Hale Geldi
Gümüşhane'de seyir halindeki bir çekici, motor arızası nedeniyle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, yaralanan olmadığı bildirildi.

Gümüşhane'de seyir halindeki çekici, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane istikametinden Sivas istikametine seyir eden Ferdi U. (47) idaresindeki 61 ABA 277 plakalı çekici, İkisu Şiran karayolunun Torul ilçesi Kocadal köyü mevkiinde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın motor kısmında meydana gelen bir arızadan dolayı alevlere teslim olduğu değerlendirilirken, çekici kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ise olmadı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
