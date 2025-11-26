Haberler

Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı

Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki O.K. isimli şahıs, eşine bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki esnaf saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki şahsın eşine bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.'ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K.'nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, N.K.'nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon'a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

