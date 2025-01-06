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Gümüşhane'de Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 2024 yılı asayiş verilerini açıkladı. Sorgulanan şahıs sayısı yüzde 8 artış gösterirken, dolandırıcılık ve aile içi şiddet oranlarında da artışlar yaşandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 2025 yılının ilk Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda hem 2024 yılını değerlendirdi hem de Aralık ayının asayiş verilerini açıkladı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile birlikte İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral katıldı. Vali Baruş, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan basın toplantısında Gümüşhane'nin Aralık ayı güvenlik istatistiklerini bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamalı şekilde paylaştı.

Huzur ve güvenliği sağlamak için vatandaşlarla ele ele vererek büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Vali Baruş, 2024 yılı içerisinde sorgulanan şahıs sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında arttığını söyleyerek, toplamda 517 bin 700 kişinin sorgulandığını söyledi. Sorgulamalar neticesinde yakalanan şahıs sayısı da yüzde 6 oranında arttı. Artışla birlikte sorgulanarak yakalanan şahıs sayısı bin 852'ye ulaştı. 2024 yılında sorgulanan araç sayısı da yüzde 10,5 artışla toplam 177 bin 467 oldu.

Gümüşhane'de 2024 yılında Emniyet ve Jandarma tarafından kontrol edilen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artarak 389 bin 154 oldu. Bu denetimlerde 4 bin 117 sürücüye ve 23 bin 214 araç plakasına cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesiz araç kullanımında yüzde 41, hız sınırı ihlalinde ise yüzde 348'lik artış meydana geldi. 2024 yılında 768 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 12 kişinin öldüğü ve 752 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Konuşmasında vatandaşları özellikle dolandırıcılık konularıyla ilgili uyaran Vali Baruş, aile içi ve kadına şiddet oranlarında da 2024 yılı içerisinde yüzde 3'lük artış meydana geldiğini ifade ederek ihbarların bu suçun engellenmesinde en önemli etken olduğunu dile getirdi. Narkotik suçlarda da yüzde 17'lik artış göze çarparken, Vali Baruş vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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