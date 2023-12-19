Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de ardışık depremler yaşandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam iki yeni deprem daha yaşandı. Depremler ilçede hissedilirken, yetkililer herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam 5 dakika arayla iki yeni deprem daha oldu.

Afad'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre, ilk deprem saat 23.23'te yerin 15,60 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu depremden yaklaşık 5 dakika sonra aynı noktada yerin 7,72 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Bu akşam da ilçeye bağlı Cemallı köyü merkezli meydana gelen depremler Gümüşhane kent merkezinde çok fazla hissedilmezken, Kelkit ilçesinde oldukça etkili bir şekilde hissedildiği öğrenildi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını ve görevli personellerin sahada tarama faaliyeti yaptığını belirterek, tüm Gümüşhanelilere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Diğer yandan, Kelkit ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, il genelinde son 24 saatte 29 deprem kaydı gerçekleşmişti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane AFAD Deprem Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi? Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Nihat kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nihat kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title