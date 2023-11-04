Gümüşhane'de Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada alacak verecek meselesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli teslim oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki akraba arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek davası bulunan ve teyze çocukları olduğu öğrenilen Ş.K. (82) ile M.K. (71) cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki akraba arasında çıkan tartışma esnasında Ş.K. belinden çıkardığı silahla M.K.'ya iki el ateş etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan M.K., 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.K. olayın ardından Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. - GÜMÜŞHANE