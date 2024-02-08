Gümüşhane'de 62 yaşındaki adam ölü olarak bulundu

Gümüşhane'de 62 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Hasanbey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Ataç'tan dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde anahtarla kapıyı açarak içeri girdiklerinde Ataç'ın hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hüseyin Ataç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ev içerisinde yaptığı incelemelerin ardından evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ataç'ın cenazesi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GÜMÜŞHANE