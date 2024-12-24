Gümüşhane'de 60 Bin Kaçak Boş Makaron Ele Geçirildi

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta 60 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Akçakale uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla araçta yapılan aramada M.K isimli şahsa ait 60 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı. - GÜMÜŞHANE