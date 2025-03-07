TÜSİAD başkanlarına dava! Hapis cezası istendi

TÜSİAD başkanlarına dava! Hapisleri isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Gümüşhane'de 370 Bin Kaçak Boş Makaron Ele Geçirildi

Gümüşhane'de 370 Bin Kaçak Boş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon'a götürülmek istenen 370 bin adet boş makaronu ele geçirdi. M.O. isimli şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu illerinden Trabzon'a götürülmek istenen 370 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda M.O. isimli şahsın Bingöl ve Diyarbakır illerinden temin ettiği makaronları Trabzon iline götüreceği bilgisini alınca çalışma başlattı.

Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çay ve tütün tespit köpeği 'Ekip'in katılımıyla M.O. isimli şüpheli şahsın kullandığı aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 350 bin TL olan 370 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
img

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Siber suçtan devlet hazinesine: ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
Rusya-Ukrayna savaşı yeniden kızıştı: En az 33 Rus askeri hayatını kaybetti

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.