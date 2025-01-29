Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır yakalama kararı olan firari şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekibi "Suç İli Kapsamında Aranan Şahıslara" yönelik yapılan araştırma sonucunda adli makamlar tarafından 2 ayrı suçtan hakkında toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 4 aydır tutuklamaya yönelik aranan A.P. isimli şahsın merkez ilçede saklandığını belirledi.

JASAT ekibi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin düzenlediği operasyonla firari A.P. merkez ilçede yakalandı. A.P. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE