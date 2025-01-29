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Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gümüşhane'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 ayden beri aranan A.P. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır yakalama kararı olan firari şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekibi "Suç İli Kapsamında Aranan Şahıslara" yönelik yapılan araştırma sonucunda adli makamlar tarafından 2 ayrı suçtan hakkında toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 4 aydır tutuklamaya yönelik aranan A.P. isimli şahsın merkez ilçede saklandığını belirledi.

JASAT ekibi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin düzenlediği operasyonla firari A.P. merkez ilçede yakalandı. A.P. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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