Gümüşhane 3. sayfa haberleri... Gümüşhane'de altın hırsızı çete aynı gün yakalandı

Gümüşhane haber: Gümüşhane'de bir evden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyasıyla para çalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kayseri merkezli hırsızlık şebekesi aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kıskıvrak yakalandı.

Gümüşhane'de bir evden yaklaşık 60 bin liralık ziynet eşyasıyla para çalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kayseri merkezli hırsızlık şebekesi aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Hasanbey Mahallesi'ndeki bir konuta girerek altın ve paraları çalan 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından tespit edildi.

Ekipler Kayseri merkezli hırsızlık grubu oldukları, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ve hırsızlık amacıyla il dışından Gümüşhane'ye geldiklerini tespit ettiği A.K., E.A., S.B. ve C.A. isimli 4 şüphelinin kamufle olmak için yer yer yaşı ufak çocukları da kullandıkları, normal vatandaş ve aile görüntüsü verdiklerini belirledi.

Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından Bayburt'a gittiklerini tespit eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli araç ve şahısları Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Hırsızlık şüphelileri Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonla hırsızlık yaptıkları gün içerisinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan A.K., E.A., S.B. ve C.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların apartmana girerken yüzlerini elleriyle kapattığı anlaşılırken, çaldıkları ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi. - GÜMÜŞHANE