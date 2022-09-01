Gümüş kaseler çalan hırsız, polisten kaçamadı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede aydınlatılırken, olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede aydınlatılırken, olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Şevketiye Mahallesi Manolya Caddesi üzerinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri kısa sürede hırsızın izine ulaştı. Girdiği ikametten gümüş kaseler çaldığı belirlenen şüpheli O.B. sıkı takip neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA