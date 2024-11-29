Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Gümrükte büyük gözlük kaçakçılığı önlendi

Gümrükte büyük gözlük kaçakçılığı önlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gümrük yetkilileri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 214 bin 760 adet güneş gözlüğü, numaralı gözlük, çerçeve ve kılıfı ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye güneş gözlüğü, numaralı gözlük, çerçeve ve kılıf kaçakçılığı girişimi gümrüğe takıldı.

Edirne Kapıkule sınır kapısın karşısındaki Kaptan Andrevo sınır kapısından ülkemize sokulmak istenen elektrik malzemeleri kutularına saklanan 214 bin 760 adet numaralı ve güneş gözlüğü, çerçeve ile gözlük kutusu ele geçirdi.

Bulgar plakalı bir tır ile sınır noktasına gelen Türk vatandaşı sürücü E.E, Bulgaristan'dan Türkiye'ye ihraç edilen 26 palet aydınlatma armatürünü taşıdığına dair belgeleri sundu. Özel X-ray cihazlarıyla yapılan gümrük muayenesi sırasında paketlerin bazılarında şüpheli malzemeler dikkat çeki. Gümrük yetkilileri, kargo ambarının kapılarına nakledilen paletlerden yalnızca 4 tanesinin beyan edilen malların bulunduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerde, 22 palette ise 211 bin 770 adet numaralı ve güneş gözlüğü ile çerçevenin yanı sıra 2 bin 990 adet gözlük kutusu bulundu. Detaylı incelemede, gümrük kaçağı gözlük ve aksesuarların bir kısmında ünlü markaların etiketinin bulunduğu belirlendi.

Türkiye'ye gümrük kaçağı olarak getirilmek istenen 214 bin 760 adet güneş gözlüğü, numaralı gözlük, çerçeve ve kılıflara el konulurken, sürücüsü E.E. hakkında idari suç duyurusunda bulunulduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
img

Sözleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürecek
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.