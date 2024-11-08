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Gümrükte Altın Gözaltısı: 92 Bin Euro Değerinde Takı Ele Geçirildi

Gümrükte Altın Gözaltısı: 92 Bin Euro Değerinde Takı Ele Geçirildi
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Edirne'den Romanya'ya gitmek isteyen bir Türk vatandaşının aracında gizlenmiş 1.300 gram altın takıya el konuldu. Değeri 92 bin Euro olan kaçak altınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'den aracına aldığı altınları Romanya'ya götürmek isteyen vatandaş komşu gümrüğüne beyanda bulunmayınca altınlara el konuldu.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısından çıkış yaparak Romanya'ya gitmek isteyen Türk vatandaşı B.Y., Edirne Hamzabeyli sınır kapısından geçip Bulgaristan Lesovo gümrük kapısına gelerek beyan edilecek başka bir şeyin olmadığını belirtti. Gümrük İstihbarat ve Soruşturma Dairesi memurları, tır kabinini detaylı bir inceleme için aracı seçti. Gümrük müfettişleri tarafından yapılan kontrollerde; sürücü kabinindeki yatağın üzerinde bulunan üst torpidoya yerleştirilen kıyafet torbasının içine gizlenmiş, gümüş folyoya sarılı 6 paket bulundu.

Piyasa değeri 92 bin Euro değerindeki altın komşuya kaldı

Paketlerin; yüzükler, zincirler, madalyonlar, kolyeler ve küpelerin yanı sıra diğer dekoratif unsurlarla birlikte altın bilezikler gibi altın takılar içerdiği ortaya çıktı. Uzman tarafından yapılan incelemeye göre 14 ayar altın eşyanın toplam ağırlığı 1kilo 300 gram olduğu ve piyasa değeri 92 bin Euro olduğu belirtildi.

Kaçak altın takılar el konulurken, yapılan yakalama ile ilgili soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön duruşma süreci başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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