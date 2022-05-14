Gümrük Muhafaza ekipleri sebze kasalarının altına gizlenmiş 1,4 ton kaçak tütün ele geçirdi - Haberler

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Gümrük Muhafaza ekipleri sebze kasalarının altına gizlenmiş 1,4 ton kaçak tütün ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gümrük Muhafaza ekipleri sebze kasalarının altına gizlenmiş 1,4 ton kaçak tütün ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir kamyonetin kasasında 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir kamyonetin kasasında 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Yürütülen araştırmada şüpheli araç tespit edilerek takibe alındı. Tüm hareketleri izlenen araç, uygun bir alanda durduruldu ve operasyon için harekete geçildi. Aracın kasasında yapılan aramada sebze kasalarının altına gizlenmiş halde üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içerisinde toplam 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonda ele geçirilen kıyılmış kaçak tütüne ve kaçak eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Tragger, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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