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Gümrük Muhafaza ekipleri 2024 yılında 725 düzensiz göçmen yakaladı

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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 354 olayda 725 düzensiz göçmen yakalandı. Soruşturmalar devam ediyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde toplam 354 olayda, 725 düzensiz göçmen yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılı ilk 4 ayı boyunca Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gümrük kapıları ve limanlarda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller neticesinde şüpheli olarak tespit edilen araçlar ve konteynerler mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu uzman ekiplerce detaylı arama yapılan şüpheli araçlarda yasal yükün doğal boşluklarına saklanan düzensiz göçmenler tespit edildi.

2024 yılının ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı

Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 354 olayda, farklı uyruklarda 725 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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