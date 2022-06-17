Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu

Sivas polisi, İnternet üzerinden satıyı yapılan çok miktarda gfümrük kaçağı matkap ve yardımcı malzemelerine el koydu.

Sivas polisi, İnternet üzerinden satıyı yapılan çok miktarda gfümrük kaçağı matkap ve yardımcı malzemelerine el koydu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, Sivas'ta kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde internet üzerinden gümrük kaçağı elektrikli el aletleri satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ait ikamet ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 132 adet elektrikli el aleti, 126 adet batarya ve 61 adet şarj aleti ele geçirimdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title