Gümrük Kaçağı 44 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 44 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 44 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda gümrük kaçağı 44 bin adet dolu makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE