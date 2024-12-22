Gümrük Ekipleri Uyuşturucu Kaçakçılığına Darbe İndirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala ve Esendere Gümrük kapılarında uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenledi, 529 milyon Türk lirası değerinde 493 Kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

İpsala Gümrük Kapısı'nda uyuşturucuya engel olundu

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı. Araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Kontroller neticesinde, 137 paket içerisinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Ekipleri bir diğer operasyonunu Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tır cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu x ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tır aracında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada 450 milyon Türk Lirası değerinde 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Toplamda 493 kilogram uyuşturucuya geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu. - ANKARA