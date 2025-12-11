Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatı: 'Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu'

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatı yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu" dedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Yurtdışına kaçacağı iddiasına yalanlama

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına değil valizlerini toplayarak Yalova'ya gitmek istedikleri iddia edildi. Konuyla ilgili Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü'nün eski asistanı Çiğdem E.'ye attığı mesaj ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in Whatsapp üzerinden attığı mesajda, "Abla valizleri alıp geri Yalova'ya döneceğim" dediği görüldü. İstanbul Büyükçekmece'de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.'nin de Çiğdem D.E.'ye mesaj attığı öğrenildi. T.Y.'nin mesajında ise, "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık'a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" ve "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu" dedi. - YALOVA