Güllü'nün Ölümü ile İlgili Soruşturma Devam Ediyor: Kanında Yüksek Alkol Tespit Edildi

Ünlü sanatçı Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda sanatçının kanında 3,53 promil alkol bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacak.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün soruşturması çerçevesinde Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda, sanatçının kanında 3,53 promil alkol çıktığı bildirildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp'a gönderilen kan örneklerinin sonucu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildi. Sanatçının kanında ayrıca düşük dozda reçeteli olarak kullanıldığı öğrenilen anksiyete ilacı ve mide koruyucu da bulundu. Sanatçının kanında metanol, uyuşturucu veya başka zehirleyici maddelerin ise bulunmadığı bildirildi.

Bilirkişi heyet inceleme yapacak

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyetinin, düşmenin yaşandığı binada inceleme yapacağı öğrenildi. Heyetin hazırladığı rapora göre, Güllü'nün düşmeye ya da itilmeye bağlı olarak düşüp düşmediği değerlendirilecek. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
