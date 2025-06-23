Gülizar bıçaklanarak öldürüldü; olay anı kamerada

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, iş yerindeki erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, R.K.'nin Yıldız'ı bıçakladığı ve diğer çalışanların müdahale ettiği görülüyor. R.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ın (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olay, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Gülizar'dan geriye bir düğünde çekildiği görüntüleri kaldı. Öte yandan Gülizar Yıldız'ın bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lokantanın mutfak bölümüne gelen Gülizar'ın yanına hızla giden R.K.'nin birden genç kadını bıçakladığı, daha sonra çalışanların müdahalesi yer alıyor. R.K.'nin emniyetteki işlemleri desürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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