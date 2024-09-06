Gülbahar Barajında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Bingöl merkeze bağlı Gülbahar barajında mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gülbahar barajında bir vatandaş 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine baraja AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan vatandaş, AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - BİNGÖL