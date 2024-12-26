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Güçlendirme Çalışmasında Duvar Devrildi, Bir İşçi Yaralandı

Güçlendirme Çalışmasında Duvar Devrildi, Bir İşçi Yaralandı
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Adıyaman'da bir binanın güçlendirme çalışmaları sırasında devrilen duvarın altında kalan işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine duvar devrilen işçi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da güçlendirme yapılan binada çalışan işçinin üzerine duvar devrildi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Bir binanın güçlendirmesinin yapıldığı esnada yoğun yağış nedeniyle duvara baskı yapan toprak kütlesi duvarın yıkılmasına neden oldu. Beton kesme işinde çalışan Şemsettin Alkayış, yıkılan duvarın altında kaldı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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