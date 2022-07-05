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Gübre yüklü kamyon yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gübre yüklü kamyon yan yattı

Konya'dan Isparta istikametine gitmekte olan gübre yüklü kamyon yan yattı sürücü hafif yaralandı.

Konya'dan Isparta istikametine gitmekte olan gübre yüklü kamyon yan yattı sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Eğirdir Miskinler rampasında bu sabah saat 07.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 80 PB 450 plakalı kamyon Miskinler rampası 1. U Virajında direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Yasin K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta Eğirdir Konya 3. Sayfa Haberler

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