Greyderin lastiğine hava basarken yaralanan genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da greyderin lastiğine hava basarken lastikten fırlayan metal kasnağın çarptığı 21 yaşındaki işçi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da greyderin lastiğine hava basarken lastikten fırlayan metal kasnağın çarptığı 21 yaşındaki işçi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş makineleri tamirci dükkanında 20 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinden 8 gün önce işe başlayan Ali Aydın (21), greyderin lastiğine hava bastığı sırada lastikten fırlayan metal kasnağın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Aydın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ali Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Aydın 3. Sayfa Haberler

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