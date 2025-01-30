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Grand Kartal Otel Yangınında Gözaltına Alınanlar Arasında Gazelle Otel Kat Görevlisi Serbest Bırakıldı

Grand Kartal Otel Yangınında Gözaltına Alınanlar Arasında Gazelle Otel Kat Görevlisi Serbest Bırakıldı
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 28 kişi gözaltına alındı, Gazelle Otel'in kat görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in gözaltına alınan kat görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı. Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı. 19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında gözaltına alınan Gazelle Otel kat görevlisi İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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