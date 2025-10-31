Grand Kartal Otel Faciasının Duruşmasında Karar Bekleniyor

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşması 4'üncü gününde devam ediyor. Sanık avukatlarının ek süre istememesi halinde bugün karar çıkması bekleniyor.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşma 4'üncü gününde devam ediyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen 3. duruşmada sabahın erken saatlerinde, otel faciasında yakınlarını kaybeden aileler, mahkemeye akın etti. Polis ekiplerinin ise geniş çaplı güvenlik önlemleri sürüyor. Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan, sanık avukatlarının ek süre istememesi halinde bugün karar çıkması bekleniyor. - BOLU