Grand Kartal Otel Faciasında Acılı Aile Duruşmada Duygusal Anlar Yaşadı

Grand Kartal Otel faciasında 18 yaşındaki oğlunu kaybeden Psikiyatrist anne Zeynep Kotan, "Halit, Emir, Ceyda, Emine, Elif ve diğerleri psikolojinizi bozduysam özür dilerim. Mesleğimi yapabiliyor olsam tedavi ederdim sizi. Ne yazık ki mesleğimi yapamıyorum" diye konuştu.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı 7'nci gününde müşteki beyanlarına devam edildi. Yangında 18 yaşındaki oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden anne Zeynep Kotan ve baba Vahap Ozan Kotan, müşteki sıfatıyla beyan verdi.

"Bu ailenin belgeselinin olacağına inanıyorum"

Her gece uyumadan önce oğlunun dumanlar arasında arkadaşıyla birlikte kaldığı sahneleri düşündüğünü söyleyen acılı baba Psikiyatri Uzmanı Vahap Ozan Kotan, "Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben psikiyatristim. Ben burada ona layık olamadığımı düşündüğüm oğlum Ömür Kotan'ın babası olarak konuşmaya çalışıyorum. 6 aya yakın süredir her gece uyumadan önce son düşündüğüm sahnelerden bahsetmek istiyorum. O sahnelerde Ömür (Ömür Kotan) ve Eren (Eren Bağcı) dumanların arasında insanları kurtarmaya çalıştıkları sahne. Her gece 36 çocuk ne kadar acı çekti, kaç dakika sürdü, ben bu sahneleri düşünerek uykuya dalabiliyorum. Mesleğim gereği ne ilaç alınması gerektiğini biliyorum. Hastalarıma önerdiğim ilaçlardan kullanarak uyuyabiliyorum. Ama uyandığımda da aklıma yine ilk gelen düşünceler bunlar. Öleceğim güne kadar bu şekilde uyuyacağımı biliyorum. 7 gündür trajikomedi izliyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Seri katil filmleri görüyoruz, bu ailenin (Ergül ailesi) belgeselinin olacağına inanıyorum" dedi.

"Mesleğimi yapabiliyor olsam tedavi ederdim sizi"

"Sizin çocuklarınızı, siz gibilerden korumak için dimdik ayaktayız" diyen yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Psikiyatri Uzmanı Zeynep Kotan, "Yaşadıklarımdan sonra insanlara nasıl merhem olacağını bilmeyen bir hekimim. Şuan da çalışamıyorum. Kendi dünyam kapkaranlıkken insanların elinden nasıl tutabilirim bilmiyorum. Uyuma Emir Aras dinle. Halit, Emir, Ceyda, Emine, Elif ve diğerleri psikolojinizi bozduysam özür dilerim. Mesleğimi yapabiliyor olsam tedavi ederdim sizi. Ne yazık ki mesleğimi yapamıyorum. Kötülük çetesi bizler sizlerin karşısında dimdik ayaktayız. Sizin çocuklarınızı siz ve sizin gibilerden korumak için ayaktayız. Siz umutsuz vakasınız. Ben kolu kanadı kırılmış ama ayakta duran bir anne olarak sizlerin karşısında dimdik ayaktayım" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Zeynep Kotan, Grand Kartal Otel'de bulunan kayak okulunun kaçak olduğunu ve okulun sahibi Metin Güneş'in de soruşturmaya dahil edilmesini talep etti. Ayrıca müşteki avukatı tarafından salonda kronometre açılarak 1 dakika sessizlik sağlandı. Sanıklara zamanın değeri gösterildi. - BOLU