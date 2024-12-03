Grand İsias Otel Davası'nın 5. Duruşması Sona Erdi, Tarih 24 Aralık'a Ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının 5. duruşması sona erdi, dava 24 Aralık'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başlamıştı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcılığı sanıkların tümüne ayrı ayrı, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 22 yıl 6 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasının açıklaması ve tarafların tek tek dinlenmesi sonrası mahkeme başkanı tarafından duruşma 24 Aralık Salı Gününe ertelendi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklamalarda bulundu. Adalet yerini bulana kadar bu davanın peşini hiçbir şekilde bırakmayacaklarını vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "6 Şubat 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çocuklarımızı, evlatlarımızı yani şampiyon meleklerimizi yitirdik. Bugün 5. duruşmayı sabahtan akşama kadar bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek aileleriyle gerek muhalefet partileri ile gerek bakanlarımıza gerek milletvekillerimizle duruşma salonundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk defa bir davada bütünleşti, tek yürek oldu. Çünkü bu çocuklar artık bizim ülkenin çocuklarıdır, bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Onların acısını unutmak kolay değil unutmayacağız. Ama bu acıyı unutmamak için de devamlı buna sebep olanları yargılamak için Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine sığınıyoruz. Bugün 5. duruşma yapıldı ve bu duruşmada da sanıkların tutukluluğu devam eder, 6. duruşma 24 Aralık'ta başlayacak yaklaşık iki gün sürebilir. Büyük ihtimal de o gün belki davayı da sonuçlandırır hedeflediğimiz ve bütün insanımızın dört gözle beklediği istediğimiz cezayı yargı karşısında alırlar. En azından manen bir huzura kavuşmuş oluruz ama en önemlisi bu yargılamadan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak bu tip doğal afetlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN