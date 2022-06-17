Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandıKASTAMONU Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı KASTAMONU Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Olukbaşı Camisine getirilen 12 yaşındaki Tuana Yiğit için burada ilk olarak helallik istendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuana Yiğit'in cenazesi, Şehitler Anıtı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, Tuana Yiğit'in öğretmenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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