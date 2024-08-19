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Erzincan'da 10 mahalleye daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruldu

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Erzincan'da 'Gözümüz Olun' projesi kapsamında 10 mahalleye daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kuruldu. Proje ile il merkezinde bulunan 2 bin 608 sokak, 272 cadde ve 10 bulvarda güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Toplamda 221 KGYS noktasına 10 KGYS noktası daha dahil edildi.

Erzincan'da "Gözümüz Olun" projesi kapsamında 10 mahalleye daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kuruldu.

Erzincan'da "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında "Gözümüz Olun" projesi hayata geçirildi. Proje ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve il merkezinde bulunan 2 bin 608 sokak, 272 cadde ve 10 bulvarda güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Esentepe Tesislerinin yanına kurulan yeni KGYS noktasına 2 adet sabit kamera ve 1 adet hareketli kamera ile 10 kilometrelik bir alanda görüntüleme ve plaka tespiti yapılması hedefleniyor.

Söz konusu proje neticesinde Erzincan il merkezinde ve ilçelerde mevcut bulunan 221 KGYS noktasına 10 KGYS noktası daha dahil edildi. İzzetpaşa Mahallesi, Ordu Araştırma Kurutilek Kavşağı, Atatürk Mahallesi, Ulalar Fen İşleri Mimar Sinan Geçişi Köprü Kemah Yollu, Ergenekon Mahallesi, Binali Yıldırım Bulvarı, Dede Korkut Caddesi, Işıkpınar Köprü Kavşağı, Yalnızbağ Kelkit Caddesi, İnönü Mahallesi, İzzetpaşa Caddesi kesişimine güzenlik kamerası yerleştirildi.

Yapılan açıklamada "Vatandaşların güven ve huzur içinde yaşamasını temele alan bir anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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