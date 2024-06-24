Göztepe Marmaray İstasyonu'nda Kadın Güvenlik Görevlisini Bıçaklayan Sanık Hakim Karşısında

Göztepe Marmaray İstasyonu'nda kadın güvenlik görevlisini bıçaklayarak yüzünden yaralayan temizlik görevlisi sanık Çetin Aktay hakim karşısına çıktı. Aktay, "Keşke kolum kopsaydı da kendisine zarar vermeseydim. Pişmanım" dedi.

Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 15 Mart tarihinde güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'ye bıçakla saldıran temizlik görevlisi Çetin Aktay hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Aktay hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla, 'Israrlı takip' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Çetin Aktay SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken müşteki Gülhan Karaderili ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Keşke kolum kopsaydı da kendisine zarar vermeseydim"

Savunma yapması için duruşmada söz verilen sanık Çetin Aktay, "Gülhan ile 2019'dan beri aynı şirkette çalışmaktayız. 2022'de aynı istasyonda sabit çalışmaya başladık. Gülhan benimle yakınlık kurmak istedi bende tersledim. Bir süre sonra ilişkimiz başladı. Araya kıskançlık girdi. Maddi manevi kendisine destek oldum. Kendisini takip ettim ama kötü niyetle değil. Beni işimden etti. Temizlikçiyle anılmak istemediği için benden şikayetçi oldu. Sonra benim psikolojim bozuldu. Böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. İntihar etmeyi denedim. O gün intihar etmek için durağa gittim müştekiyi gördüm. Elimdeki bıçağı sakladım. Müşteki bir anda bağırmaya başladı. Bir kargaşa oldu. O an şuurumu kaybettim. Bu olayın olmasını istemezdim. İstemeyerek kendisine zarar verdim. Keşke kolum kopsaydı da kendisine zarar vermeseydim. Pişmanım" dedi.

"Sanık o gün olay yerine beni öldürmek için gelmişti"

Müşteki Gülhan Karaderili ise, "Kabusum 2 sene önce başladı. Sanık ile aynı istasyonda çalışıyorduk. İş arkadaşlığımız vardı. Sanık sevgili olduğumuzu kafasında kurmuş. Kendisine hep Çetin abi diye hitap ederdim. Senden uzak duramıyorum sana karşı duygular hissediyorum dedi. Bir daha böyle konuşma konuyu kapat dedim. Daha sonra bana sosyal medya üzerinden hem sevgi hem tehdit içerikli mesajlar attı. Şeflerime ve savcılığa şikayet ettim. Bu olaylardan sonra beni takip etmeye başladı. Sanık o gün olay yerine beni öldürmek için gelmişti. Kalp bölgemi savunamasaydım şu an ölmüştüm. İnsanların içerisine maske takarak çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına yönelik Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından avukattan basın açıklaması

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Can Akşahin, "Genel anlamıyla verimli duruşmaydı. Ne yazık ki karşı taraf sanığın akıl hastası olduğu ve olay anında akli dengesinin yerinde olmadığı gibi bir iddiada bulundular. Savcı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına gerek olmadığını belirtti. Akli dengesi yerinde olmayan birisi bunca yıl TCDD bünyesinde çalıştırmazlar. Mahkeme akli dengesine yönelik Adli Tıp Kurumu'na gönderilip muayenesinin yapılmasına karar verdi. Ben akıl hastasıyım diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

"3-6 yıl gibi az bir miktarla kurtulacaksa eğer ölmeyi tercih ederdim"

Müşteki Gülhan Karaderili ise, "Yaşadığım olay kolay bir olay değil. Psikolojik olarak da çok fazla yıprandım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kişi 3-6 yıl gibi az bir miktarla kurtulacaksa eğer ölmeyi tercih ederdim. Adalet inşallah yerini bulacak. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum." - İSTANBUL