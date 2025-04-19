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Göztepe-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik

Göztepe-Beşiktaş Maçı Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik
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İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı öncesi, Beşiktaş taraftarları Göztepe taraftarlarına taşlı saldırıda bulundu. Olay, polis müdahalesi ile sonuçlandı.

İzmir'de oynanacak Göztepe- Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Bazı Beşiktaş taraftarlarının Göztepe taraftarlarına taş attığı görüldü.

Süper Lig 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi stada gelen bazı Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına taşlı saldırı yaptı. Maç öncesi otobüsle stada gelen Beşiktaşlılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bulunan Göztepelilere taş attı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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